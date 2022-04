"Lula faz chamamento ao amor. Bolsonaro convida ao diabólico", diz Marcia Tiburi

Professora e filósofa explica a eleição do "bem contra o mal" e diz que Jair Bolsonaro tripudia da nação edit

Apoie o 247

ICL

247 – A professora e filósofa Marcia Tiburi explicou, em entrevista ao jornalista Leonardo Attuch, editor da TV 247, por que Jair Bolsonaro tentou convocar uma eleição entre o "bem e mal", invertendo os sentidos da linguagem, uma vez que ele e as forças que o cercam frequentemente evocam signos associados à maldade.

"O pensamento binário é muito importante para reforçar clichês e impedir o pensamento", diz ela. "Bolsonarismo tripudia da população. É um deboche. No bolsonarismo, a autoridade define o que é o bem e o mal. São corruptos, canalhas, genocidas mas se autodefinem como o bem. No seu discurso, não importa o conteúdo. Ele ganha na gritaria. Bolsonaro abre as chaves da distopia e administra o enlouquecimento da nação", reforça,

Marcia lembra que o bem é a construção da felicidade comum para as pessoas, enquanto o mal é tudo aquilo que produz sofrimento. "Perversão e não-perversão estão em jogo nesta eleição. Lulinha paz e amor colocou o Brasil numa rota de crescimento. Lula faz chamamento ao amor, enquanto Bolsonaro faz ao diabólico", acrescenta. Ela também afirma que muitas das igrejas que apoiam Bolsonaro são diabólicas.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Assine o 247 , apoie por Pix , inscreva-se na TV 247 , no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE