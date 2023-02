"Lula hoje só não está à esquerda do PCO", diz Rui Costa Pimenta

Apoie o 247

ICL

247 – O presidente do Partido da Causa Operária, Rui Costa Pimenta, afirmou, em entrevista ao jornalista Leonardo Attuch, editor da TV 247, que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva está sendo emparedado pelo mercado e pelo Congresso, mas está claramente buscando realizar um governo de esquerda. "Lula hoje só não está à esquerda do PCO. Suas ações e colocações são muito firmes. O Banco Central independente é uma barbaridade. É antidemocrático e mutila a capacidade de um governo governar. A meu ver, Lula deve também comprar a briga da Eletrobrás", afirmou.

Rui Costa Pimenta também disse que a posição que Lula expressou sobre a guerra da Ucrânia foi muito boa. "A crítica à Rússia foi formal. E sua colocação foi de independência total em relação ao imperialismo", afirmou.

Na entrevista, ele afirmou que a situação social mais brutal do Brasil é a do índio brasileiro. "Há pressão para uma intervenção internacional no Brasil e o calcanhar de Aquiles é a reserva ianomâmi. Quem não vê que o Brasil está completamente dominado pelo imperialismo está fora da realidade. Uma demarcação de terras do tamanho de Santa Catarina é muito suspeita. O Brasil tem que explorar suas riquezas. E isso não deve ser feito em detrimento dos povos indígenas ou da natureza. Muitos garimpeiros na reserva ianomâmi são índios também", afirmou.

Sobre uma eventual prisão de Jair Bolsonaro, ele disse não saber se existe uma decisão da burguesia de colocar Bolsonaro no banco dos réus. "A burguesia ainda precisa do Bolsonaro e do bolsonarismo para conter o governo Lula".

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.