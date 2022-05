"Lula trará serenidade para o Brasil crescer", diz Wellington Dias

Ex-governador do Piauí tem mantido conversas com empresários para explicar como será um eventual terceiro mandato de Lula edit

247 – O ex-governador do Piauí, que governou o estado por quatro mandatos sendo sempre um dos gestores com melhor avaliação popular no Brasil, afirmou, em entrevista ao jornalista Leonardo Attuch, que a volta do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva ao poder trará de volta as condições para a volta do crescimento econômico. "Lula trará a serenidade necessária para o Brasil voltar a crescer", disse ele. "É isso o que eu tenho dito aos empresários", afirma.

Wellington recebeu uma missão especial na pré-campanha do ex-presidente Lula: a de dialogar com os empresários e grandes entidades de classe. No dia em que visitou a sede da TV 247, ele saía de um encontro com representantes da Associação Brasileira da Indústria de Base (Abdib). "Com Lula, voltarão os grandes investimentos, assim como ocorreu no passado", garante. Wellington também ressalta o contraste com Jair Bolsonaro, que só promove divisão entre os brasileiros.

Na entrevista, ele também destacou os avanços sociais e econômicos do Piauí, que se tornou uma das grandes fronteiras do agronegócio no Brasil, durante seus mandatos.

