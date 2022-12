"Lula volta ao poder mais independente do que vinte anos atrás", diz Paulo Nogueira Batista Júnior

Apoie o 247

247 – O economista Paulo Nogueira Batista Júnior afirmou, em entrevista ao jornalista Leonardo Attuch, editor da TV 247, que o principal desafio do governo Lula na área econômica será a reforma tributária. "O governo precisa deixar claro que quer tributar os super-ricos. Os milionários não pagam quase nada no Brasil. O estado remunera mal os auditores enquanto os super-ricos contratam grandes advogados", disse ele.

Paulo Nogueira disse ainda que Fernando Haddad está formando uma excelente equipe na economia. "O mercado financeiro queria um ministro controlado por eles. O Haddad não é isso. É um político, muito ligado ao Lula, que não vai trafegar em faixa própria. Lula não está lá para agradar o mercado", afirmou. "O BNDES precisa voltar a ser mais parecido com o que foi no passado. Precisa ser um banco de desenvolvimento e o Aloizio Mercadante irá mobilizar a instituição nessa direção. O BNDES é um dos maiores bancos de desenvolvimento do mundo", acrescentou.

O economista também afirmou que não existe oposição entre estado e mercado. "Devemos ter estado e mercado", disse ele. "A Lei das Estatais não impede a porta giratória. Protege as estatais do poder político, mas não protege do poder do mercado", pontuou. Segundo ele, com a equipe que vem sendo formada, o presidente Lula volta ao poder mais independente do que vinte anos atrás.

Ele também afirmou que rever acordos de leniência é uma boa ideia. "Em vez de combater os corruptos, a Lava Jato combateu as empresas. Temos que recuperar as empresas", disse ele. "As forças hostis ao governo eleito estão enfraquecidas", finalizou.

