"Não vamos escolher presidente, vamos decidir quem somos nestas eleições", diz Jamil Chade

Jornalista observou que a política de ódio do bolsonarismo é um forte instrumento de mobilização que pode levar a consequências dramáticas edit

Apoie o 247

ICL

247 - O jornalista Jamil Chade, em entrevista à TV 247, afirmou que as próximas eleições presidenciais em outubro serão, além de provavelmente uma escolha entre Lula ou Jair Bolsonaro, uma decisão sobre quem, de fato, são os brasileiros.

Observando que a política do ódio do bolsonarismo é um forte instrumento de mobilização, ele alertou: “o problema é que as consequências dessa mobilização podem ser dramáticas”.

Ele ainda comentou as ameaças que recebeu de bolsonaristas. “Não era algo de um maluco isolado nas redes sociais, era coordenado. Não achava que ia acontecer comigo. Não existe ameaça virtual. Existe ameaça. O virtual parece que não é tão grave, mas é a mesma coisa ser ofendido na rua e nas redes sociais. Não podemos normalizar isso”, disse.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE