"Nikolas Ferreira é o pus que eclodiu na sociedade brasileira", diz Hildegard Angel

Apoie o 247

ICL

247 - A jornalista Hildegard Angel se mostrou preocupada em relação aos pedidos de cassação do mandato do deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG), que no último dia 8 - Dia Internacional das Mulheres - subiu à tribuna da Câmara dos Deputados para fazer um discurso transfóbico, utilizando uma peruca.

Para ela, a cassação não eliminará a posição preconceituosa do debate e abre precedente para 'nos cassarem também'. "Esse assunto é delicado porque ele envolve as nossas responsabilidades, desde o impeachment da Dilma, desde a farsa, em vários momentos, do Mensalão, desde os absurdos que vieram sendo oferecidos e recebidos de uma maneira normalizada pela grande mídia, formadora de opinião. Então o Nikolas Ferreira é o pus que eclode, mas este pus está no corpo brasileiro, está correndo no sangue do país. E não adianta você espremer uma espinha aqui porque vai eclodir outra ali. Eu não sei se é a cassação do mandato - que ele obteve democraticamente - que vai corrigir esse pus que circula no sangue brasileiro, no território brasileiro".

"Acho muito perigoso a gente começar a cassar por opiniões que a gente não aceita", afirmou Hildegard, traçando um paralelo com a trajetória de Jair Bolsonaro (PL) e apontando a responsabilidade da imprensa no seu processo de chegada à Presidência da República. "Não foi por falta de cassação que o Bolsonaro chegou onde chegou. Foi por falta de responsabilidade da mídia, foi por falta de apontar, de se escandalizar, foi por normalizar em excesso. Quando eu vi o CQC entrevistando continuamente o Bolsonaro, eu pressentia que nós viveríamos este estado de horror".

Para a jornalista, "é ensinado, é orientando, é combatendo, é ridicularizando" que se esvazia o discurso extremista, "não sei se é cassando". "É um terreno muito perigoso quando você começa a cassar. E aí eles vão nos cassar também?", questionou.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.