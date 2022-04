"O futuro da esquerda está na oposição ao neoliberalismo", diz Rui Costa Pimenta

Apoie o 247

247 – O analista político Rui Costa Pimenta, presidente do Partido da Causa Operária, fez um balanço do primeiro turno das eleições presidenciais na França, em entrevista ao jornalista Leonardo Attuch, editor da TV 247. "A eleição revela a desagregação do sistema político francês e da ordem imperialista", disse ele. "A França se dividiu em três blocos: extrema-direita, direita e esquerda, cada um com 30%", acrescentou.

Rui também comentou o bom desempenho do esquerdista Jean-Luc Mélenchon, da França Insubmissa, que adotou uma postura radical contra o neoliberalismo. "O futuro da esquerda mundial está na oposição ao neoliberalismo", diz ele. "E esta mensagem deveria ser compreendida também no Brasil". Rui apoia a candidatura do ex-presidente Lula, mas também defende um programa mais radical de esquerda e de menos conciliação com as classes dominantes.

