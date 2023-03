“O plano dessa elite do mercado financeiro é amarrar o Lula”, diz Lindbergh Farias

Apoie o 247

247 - O deputado federal Lindbergh Farias (PT-RJ) participou do programa Giro das Onze, da TV 247, em que fez duras críticas à política de juros adotada pelo Banco Central, comandado por Campos Neto.

O Comitê de Política Monetária (Copom) decidiu na última quarta-feira (22) manter a Selic, taxa básica de juros, em 13,75% ao ano, mesmo percentual desde o início de agosto de 2022. Com a decisão, o Brasil continua com a segunda maior taxa de juros do mundo

Para o deputado, a luta contra os juros altos “é essencial para que o governo do presidente Lula dê certo”.

“Eles estão preparando uma armadilha. É uma política de sabotagem contra o Lula”, argumentou Lindbergh Farias.

“A economia está caindo. Temos um presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, que decide sozinho, colocar o Brasil na condição de maior taxa de juros do mundo. Na maior parte dos países os juros são negativos. Ele trava completamente a economia. Lula foi eleito com discurso de crescimento econômico, geração de empregos e distribuição de renda. Eles querem inviabilizar o governo do presidente Lula”, completou.

Segundo ele, “o plano dessa elite do mercado financeiro é amarrar o Lula”. “E a gente sabe que a economia tem consequência na política. Se a gente entra em recessão ou fica com a economia estagnada, aí vem crise política e tentativa de desestabilizar o Lula”, frisou.

E conclui: “Essa batalha dos juros é a batalha central. A economia tem que crescer, temos que criar empregos. É o tema mais importante do governo”.

