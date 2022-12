"Precisamos reconstruir a sociabilidade no País", diz José Genoino

Apoie o 247

247 - O ex-deputado federal e ex-presidente nacional do PT, José Genoino, afirmou que o país precisa reconstruir a sociabilidade destruída pelo governo Bolsonaro.

Em entrevista ao programa Giro das Onze, da TV 247, Genoino analisou as perspectivas do governo Lula e os desafios do campo de esquerda.

“O ser humano tem que se libertar dessa visão totalitária porque a diversidade é uma riqueza”, defendeu.

E acrescenta: “O Brasil está com a sociabilidade quebrada. Temos que recompor os laços de uma sociabilidade transformadora, humanista e diversa. Sem mortes, sem armas, sem o conceito de inimigo”.

Para ele, os acampamentos de bolsonaristas pedindo golpe por não se conformaram com a derrota nas urnas “são uma vergonha”

“É a degradação do Exército. Isso é uma degradação dos valores. O Brasil tinha que estar olhando para frente”, frisou.

José Genoino também classificou como "degradante" o pronunciamento de Bolsonaro.

“Um discurso degradante de um perdedor que não aceitou a derrota e que fez tudo para ganhar a eleição, não teve escrúpulos, até usar no dia da eleição a Polícia Rodoviária Federal, dinheiro, cargo e ameaça de golpe. Tudo. Ganhamos a eleição contra um estado autoritário e um governo violento”, enfatizou.

