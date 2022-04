“Se você confia no Lula, deve confiar no Alckmin”, diz Gustavo Conde

Apoie o 247

247 – O linguista e jornalista Gustavo Conde defendeu, em seu programa semanal com o jornalista Leonardo Attuch, editor da TV 247, a aliança Lula-Alckmin e disse que setores progressistas da sociedade não devem mais contestar a chapa formada por PT e PSDB. “Se você confia no Lula, deve confiar no Alckmin”, afirma.

Conde avalia que o Brasil vive hoje uma pandemia de corrupção no governo Bolsonaro. "Os corruptos do centrão estão como pintos no lixo", afirma Conde, lembrando que Jair Bolsonaro vem desmontando todos os mecanismos de controle. No programa, ele também questionou o que poderia estar por trás dos vazamentos das compras militares. "Por que as compras das Forças Armadas estão vazando agora?", indagou. Na sua avaliação, há um clima de faroeste no governo Bolsonaro.

