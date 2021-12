‘Vivemos uma ditadura do sistema financeiro’, diz Eduardo Moreira

Apoie o 247

The Intercept - O carioca Eduardo Moreira, colunista da TV 247, fez carreira no mercado financeiro. Foi sócio de um banco e fundador de outro. Hoje, porém, dedica grande parte de sua energia criticando o trabalho de seus ex-colegas. Já escreveu três livros sobre problemas econômicos que assolam o país e ajudou a “hackear” o sistema ao usar o próprio mercado para financiar projetos do Movimento dos Trabalhadores Sem Terra, o MST.

Conhecedor desse controle, Moreira usou o que aprendeu como banqueiro para conseguir que cooperativas do MST tomassem empréstimos diretamente com 1,5 mil investidores a juros baixíssimos. Fez o MST emitir títulos de dívida, os CRA, certificado de recebíveis do agronegócio, um papel que circula pelo mercado financeiro do país.

Na conversa, ele explicou como isso foi possível, como a experiência do MST pode ser replicada por cooperativas de outros segmentos produtivos, além de como o governo poderia – se quisesse – ajudar.

Leia a entrevista na íntegra no The Intercept Brasil.

