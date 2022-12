Wadih Damous: “Deslavajatizar o que deve na PF e desbolsonarizar onde é preciso”

Wadih Damous compôs o Gabinete de Transição e foi indicado para a coordenação do Sistema Nacional do Consumidor do Ministério da Justiça fo futuro governo edit

247 - O advogado Wadih Damous, ex-presidente da OAB do Rio de Janeiro, compôs o Gabinete de Transição e foi indicado para a coordenação do Sistema Nacional do Consumidor do Ministério da Justiça do futuro governo Lula, participou do programa Giro das Onze, da TV 247.

Na entrevista, Damous defendeu o que chamou de “deslavajatização” e “desbolsonarização” das instituições de segurança pública.

“A questão é reenquadrar a Polícia Federal como uma polícia do Estado de democrático de Direito e deslavajatizar o que deve dentro da Polícia Federal e desbolsonarizar onde é preciso”, frisou.

O advogado afirmou que se reuniu com servidores da Abin (Agência Brasileira de Inteligência) e uma das reivindicações da categoria é a desvinculação do órgão com os militares, ou seja, a desmilitarização da inteligência brasileira.

“Seria um passo importante para uma inteligência eficiente e de estado, coisa que não temos”, disse.

Sobre os atos golpistas que ocupam quartéis, Damous disse que todos os responsáveis devem ser responsabilizados.

“Isso tudo está sendo monitorado. Essas pessoas estão sendo identificadas. Todas elas serão devidamente processadas, todas aquelas de movimentos golpistas não vão escapar e isso não é perseguição. O nome disso é cumprimento da lei. Se o novo governo não fizer isso pode ser acusado de prevaricação”, destacou.

Questionado sobre as falas de acampados que dizem que Jair Bolsonaro invocaria o artigo 142 da Constituição para impedir a posse do presidente eleito, Damous disse que “com a extrema direita não se pode brincar, mas estão todos monitorados”.

“Essa história do artigo 142 é conversa fiada. Dia 1º de janeiro o presidente Lula toma posse e vamos começar a governar para mudar o Brasil e transformar o Brasil num país habitável. Para a delinquência a lei”, disse.

