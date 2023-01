Amiga de vítima revela que também foi apalpada por Daniel Alves em boate, diz jornal

Apoie o 247

247 - Uma amiga da mulher que acusa Daniel Alves de agressão sexual revelou que também teria sido apalpada pelo jogador. O episódio ocorreu em uma boate em Barcelona, no último dia 31 de dezembro. A informação é do jornal La Vanguardia.

Segundo a testemunha, Daniel Alves a apalpou violentamente e passou a mão em suas partes íntimas, até que ela conseguiu se desprender do atleta e sair. Esse relato pode complicar mais a situação do jogador, que está preso em Barcelona esperando julgamento.

Daniel Alves foi preso na última sexta-feira, após prestar depoimento voluntariamente à polícia de Barcelona, na Espanha, por uma acusação de agressão sexual contra uma jovem de 23 anos em uma boate local, chamada Sutton.

As autoridades informaram que o jogador deve permanecer detido até que ocorra o julgamento do caso, ainda sem data definida. A juíza do processo, Maria Concepción Canton Martín, ordenou prisão preventiva sem fiança de Daniel Alves, a pedido do Ministério Público.

