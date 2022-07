Após derrota para lanterna da Série B, Vasco demite Maurício Souza

Apoie o 247

ICL

Agência Brasil - A passagem de Maurício Souza pelo Vasco durou oito jogos. Neste domingo (24), o Cruzmaltino anunciou a demissão do treinador, anunciado em 13 de junho como substituto de Zé Ricardo, que havia trocado o clube, uma semana antes, pelo Shimizu S-Pulse, do Japão.

A derrota de ontem (23) para o Vila Nova, por 1 a 0, no Serra Dourada, em Goiânia, pela 20ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, foi decisiva para a saída do técnico, que perdeu mais duas vezes a frente do Gigante da Colina, com dois empates e somente três vitórias. O aproveitamento foi de 45,8%.

Quando Maurício começou o trabalho, o Vasco estava invicto e aparecia na terceira posição, com 24 pontos, a quatro do líder Cruzeiro. O clube segue na mesma colocação, mas com três derrotas no percurso e vendo a diferença para a Raposa subir para dez pontos. A vantagem para o quinto colocado é a mesma (seis pontos) de oito jogos atrás. Foi a primeira vez que o treinador comandou um time profissional de forma efetiva.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Segundo a nota divulgada pelo tima, a equipe profissional estará a cargo da comissão permanente, formada pelo técnico interino Emilio Faro, o auxiliar João Correia e o preparador físico Daniel Felix. O próximo compromisso pela Série B será nesta quinta-feira (28), às 19h (horário de Brasília), contra o CRB, em São Januário, no Rio de Janeiro.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE