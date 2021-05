Após pressão da torcida organizada do Junior Barranquilla, Conmebol transfere confronto com Fluminense para Guyaquil, no Equador

A torcida organizada do Junior pediu a suspensão da partida da 3ª rodada do grupo D da Libertadores devido aos protestos na Colômbia contra a reforma tributária e o presidente Ivan Duque edit

247 - O confronto da 3ª rodada do grupo D da Libertadores entre Junior Barranquilla e Fluminense foi transferido do Metropolitano Roberto Meléndez, em Barranquilla, na Colômbia, para o Monumental de Barcelona, em Guyaquil, no Equador. A partida foi mantida para esta quinta-feira (6), mas passou para as 21h (Brasília). O anúncio oficial ainda não foi feito.

A mudança de local causou indignação no Fluminense, informa o GE. O time carioca viajou para a Colômbia na última terça após receber o sinal verde da Conmebol, que confirmou hoje a manutenção da programação. No entanto, a entidade logo em seguida voltou atrás.

Ontem (4), a torcida organizada do Junior, intitulada Frente Rojiblanco Sur 1998, solicitou a suspensão do jogo devido aos protestos contra a reforma tributária e o presidente Ivan Duque. A repressão policial no país já deixou 27 mortos.

A partida entre Tolima e Emelec, nesta quarta pela Sul-Americana, também foi remarcada para sexta-feira em Lima, no Peru.

