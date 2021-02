Após seis anos, Paulo Roberto Martins, o Morsa, deixa "Jogo Aberto" e a Band

247 - O comentarista esportivo Paulo Roberto Martins, o Morsa, deixou a Band e consequentemente o programa "Jogo Aberto", do qual participava desde 2014.

De acordo com a coluna de Gabriel Vaquer, do UOL, a emissora busca profissionais que atuem em diversas plataformas e funções, o que não era o caso de Roberto Martins, que participava apenas do Jogo Aberto, apresentado por Renata Fan.

