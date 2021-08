Atleta sul-coreana é atacada em seu país por usar cabelo curto na Olimpíada

A arqueira sul-coreana An San recebe insultos de homens em sua terra natal por conta do corte de cabelo, mas também um apoio enorme de milhares de mulheres edit

247 - Ela bateu um recorde olímpico e ganhou três medalhas de ouro nesta semana —no tiro com arco individual feminino, por equipes feminino e misto— mas em sua Coréia do Sul natal se fala mais sobre seu cabelo curto. O corte de cabelo de An San, de 20 anos, fez com que fosse atacada com virulência por grupos de homens coreanos que a insultaram e chegaram a exigir que pedisse desculpas e devolvesse seus títulos olímpicos recém-conquistados. Mas os ataques foram eclipsados pelo apoio: mais de 6.000 fotografias de outras mulheres com cabelo curto e outras 1.500 mensagens no site da Associação Coreana de Tiro com Arco denunciando o sexismo daqueles que arremeteram contra a jovem arqueira. A reportagem é do portal El País Brasil.

Esse episódio de misoginia na web é o último capítulo de uma reação antifeminista que se intensificou recentemente no país asiático. Enquanto as tendências feministas que chegaram nos últimos anos deram impulso às maiores mobilizações de mulheres da história —com a adoção de movimentos como o #MeToo, a legalização do aborto e a própria luta contra os vídeos íntimos gravados sem permissão em lugares públicos— muitos homens tomaram uma posição de ataque a eles. Fizeram boicotes a empresas que acusam de um “feminismo extremo”, obrigando-as a fazer pedidos oficiais de desculpas.

Os instigadores, principalmente membros de grupos online de homens, concebem o feminismo como um movimento egoísta e como uma batalha dos sexos e afirmam que estão sendo submetidos a um tratamento injusto por políticas supostamente “feministas”. Esta semana colocaram An San em seu ponto de mira por uma escolha de estilo de cabelo que, junto com o fato de ela estudar em uma universidade para mulheres, dizem, evidencia que é “feminista”. Também questionaram algumas expressões que a arqueira usou em determinadas postagens no Instagram, argumentando que são comumente usadas por feministas na Coreia.

