Bayern vence Al Ahly por 2 a 0 e enfrenta Tigres na final do Mundial

247 - O Bayern de Munique venceu o Al Ahly, do Egito, por 2 a 0 nesta segunda-feira, 8, em partida das semifinais do Mundial de Clubes da Fifa, no Catar. Os dois gols foram marcados pelo polonês Robert Lewandowski, eleito melhor jogador do mundo.

Assim, o Bayern vai à final contra o Tigres, do México, que venceu o Palmeiras no domingo, 7, por 1 a 0. Se o time alemão ganhar, tornar-se-á tetracampeão da competição; já se o Tigres sagrar-se campeão, conquistará um título inédito para o México e para a Concacaf.

