Bolsonarista, jogador de vôlei Maurício Souza faz post homofóbico criticando bissexualidade do super homem

247 - Há cerca de duas semanas, a DC Comics anunciou que o novo Super-Homem, filho de Clark Kent, se descobrirá bissexual nas próximas edições das histórias em quadrinhos. O assunto, que foi um dos mais comentados do Twitter no dia do anúncio, também movimentou a comunidade do voleibol brasileiro. A informação é do portal Globo Esporte.

Após a publicação da editora, Maurício Souza, postou a foto de divulgação do Super-Homem e fez críticas à decisão da DC.

“Ah é só um desenho, não é nada demais. Vai nessa que vai ver onde vamos parar”, postou o jogador, que recebeu comentários de apoio de outros atletas do vôlei, como Wallace e Sidão.

O Minas se manifestou após as mensagens postadas pelo jogador: “O Minas Tênis Clube está ciente do posicionamento público do atleta Maurício Souza, do Fiat/Gerdau/Minas. Todos os atletas federados à agremiação têm liberdade para se expressar livremente em suas redes sociais. O Clube é apartidário, apolítico e preocupa-se com a inclusão, diversidade e demais causas sociais.Não aceitamos manifestações homofóbicas, racistas ou qualquer manifestação que fira a lei. A agremiação salienta que as opiniões do jogador não representam as crenças da instituição sócio desportiva. O Minas Tênis Clube pondera que já conversou com o atleta e tem orientado internamente sobre o assunto.”

