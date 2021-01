Bolsonaro é convidado para final da Libertadores, mas precisa testar para Covid-19

247 - A Confederação Sul-Americana de Futebol (Conmebol) convidou Jair Bolsonaro para assistir à partida final da Libertadores entre Palmeiras e Santos em 30 de janeiro no Maracanã. Ao blog de Marcel Rizzo, do UOL, o Palácio do Planalto informou que Bolsonaro ainda não decidiu se irá ao evento.

Um detalhe importante é que todos os presentes na partida precisarão apresentar teste negativo para Covid-19 feito até 96 horas antes do jogo, marcado para as 17h. A regra também vale para Bolsonaro.

Internamente, a Conmebol espera que Bolsonaro não compareça. O motivo? A necessidade de apresentar o teste e, além disso, de usar máscara de proteção contra o coronavírus, medida que o chefe do Executivo brasileiro não tem adotado.

