Botafogo quer reconhecimento da FIFA por 3 títulos mundiais

Metrópoles - O Botafogo promete ir à FIFA para buscar o reconhecimento de três títulos que considera mundiais: as conquistas da Pequena Taça do Mundo de 1967, 1968 e 1970, torneio triangular sediado em Caracas, na Venezuela. A informação foi publicada pela Rádio Tupi.

O primeiro passo do alvinegro foi incluir os três títulos em seu site oficial, com a informação: “Campeão do Mundo”.

O presidente Nelson Mufarrej afirmou ao GloboEsporte.com que, após finalizado o projeto, buscará o “justo reconhecimento em âmbito internacional”.

“É uma ode à nossa história gloriosa, bem como aos atletas da época, que enfrentaram grandes adversários do mundo. Uma constelação de ídolos que merece toda reverência. A história tem que ser, antes de tudo, valorizada por nós. Por isso autorizei que fosse publicado esse registro no site oficial. Agora, o caminho é finalizar o projeto e dar início aos trâmites em busca do justo reconhecimento em âmbito internacional”, explicou o presidente.

