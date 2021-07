Brasil perde para Canadá nos pênaltis e fica sem medalha no futebol feminino

O Brasil perdeu para o Canadá por 4 a 3 nos pênaltis depois de empate em 0 a 0 no tempo normal e na prorrogação e foi eliminado nesta sexta-feira (30) nas quartas de final do futebol feminino nas Olimpíadas de Tóquio edit

O Brasil perdeu para o Canadá por 4 a 3 nos pênaltis depois de empate em 0 a 0 no tempo normal e na prorrogação e foi eliminado nesta sexta-feira (30) nas quartas de final do futebol feminino nas Olimpíadas de Tóquio. Bárbara até defendeu uma cobrança, mas Rafaelle errou a decisiva em Miyagi.

A semifinal será na segunda-feira (2), às 8h, no Estádio Internacional de Yokohama. Holanda e Estados Unidos definem mais tarde o adversário deste lado da chave.

Num time pouco inspirado ofensivamente muito pelas escolhas da técnica Pia Sundhage, os maiores destaques foram na defesa. Titular e presente do início ao fim em todos os jogos, Rafaelle repetiu o bom desempenho contra o Canadá ao vencer quase todos os duelos pessoais rasteiros e pelo alto e também aparecer no ataque com tempo de bola preciso em jogadas aéreas. A parceria de zaga Érika também foi fundamental ao cortar sem falta um lance de profundidade de Deanne Rose na área já nos 40 minutos do segundo tempo e ainda cabecear uma das melhores chances do Brasil já no segundo tempo da prorrogação.

