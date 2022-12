Casagrande critica 'ataques transfóbicos' a Mbappé

Apoie o 247

247 - Em sua coluna publicada no portal Uol, o jornalista Walter Casagrande critica os ataques transfóbicos contra o jogador da França Mbappé após informações darem conta de que ele namora a modelo francesa Inès Rau, mulher trans.

"Não sei se existe um relacionamento entre eles. Mas, independentemente disso, deveriam poder curtir em qualquer lugar do mundo", disse Casagrande. "Qual é o problema? Nenhum. O problema está com quem se incomoda com ele. O problema está na mente doentia de quem faz ataques grosseiros, transfóbicos e preconceituosos contra ela".

O comentarista reforçou que "Ines não poderá vir a Doha assistir a final da Copa porque, com conivência da Fifa, o torneio está sendo realizado em um país que criminaliza as pessoas LGBTQIA+". "Não existe liberdade para você ser quem você é de verdade".

