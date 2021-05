Casagrande e PVC têm discussão acalorada no SporTV (vídeo)

247 - Os comentaristas de futebol Walter Casagrande e Paulo Vinicius Coelho (PVC) protagonizaram uma discussão acalorada em edição desta sexta-feira (21) do "Seleção SporTV".

A discussão começou quando Casagrande afirmou que as derrotas do Palmeiras na Supercopa do Brasil e na Recopa Sul-Americana, aliadas ao desempenho do time no Campeonato Paulista, estavam fazendo pressão sobre o treinador da equipe. Para PVC, no entanto, as duas finais tinham caráter apenas festivo.

"2020 foi o ano mais vencedor do Palmeiras, grandes títulos. Só que 21 veio com duas derrotas em finais. As duas últimas finais foram derrotas", disse "Casão".

"Casão, o Palmeiras perdeu duas finais de torneios que só existem pelo título anterior. Pergunta na Inglaterra se a Supercopa é título. Não é título, é festa", respondeu PVC.

"Pode ser festa para quem está analisando de fora, mas não para quem está jogando a final. Os jogadores, a comissão técnica, a diretoria, o time consideram que perdeu um título. As duas finais que você falou que foram festivas colocaram um peso, juntando com a má fase no Paulista, que começou a ferver as críticas em cima do Abel. Não existe esse negócio de jogo festivo", falou Casagrande.

O clima esquentou mesmo quando o ex-jogador lembrou de uma polêmica de 2017 entre PVC e Edmundo: "PVC, só vou falar uma coisa. Vou repetir o Edmundo: Você tem razão, PVC".

"Você está sendo grosseiro, Casão", reclamou o comentarista.

"Não estou, não. Não estou sendo grosseiro. Quando você começa a debater um assunto que a outra pessoa sempre vem com uma resposta. Esse nosso debate já deveria ter acabado há muito tempo. Não é um programa de PVC e Casagrande. Já deveria ter acabado. Quando eu acho que vai acabar o debate, você vem com outra coisa em cima. É a sua característica, PVC. Não estou fazendo uma crítica a você. Também tenho as minhas características de comentarista que incomodam outras pessoas, e isso não é um problema, não é grosseria. É apenas característica", argumentou Casagrande.

"Deixa eu tentar mediar aqui. Acho que o debate é ótimo, cara. Para quem assiste um debate, a melhor coisa é quando duas pessoas discordam com bons argumentos, e eu acho mesmo que são formas distintas de ver o futebol. São pontos de vista divergentes, e acho que quando consegue ter isso, o programa só cresce", disse o apresentador do programa, André Rizek, tentando acalmar os ânimos.

No final, PVC se disse triste com a declaração do colega, que pediu desculpas: "eu não sabia do peso que tinha isso para você".

Esse Casagrande é chato pra caralho pqp #SelecaoSportv olha a cara do mansur kkkkkkk pic.twitter.com/Z353SMJAva — FlaLivre 💨📦⚽️❤🖤 (@ISan7os) May 21, 2021

