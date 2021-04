Casagrande testa positivo para Covid-19 e cartolas criticam postura da Globo

Segundo o jornalista Ricardo Perrone, a queixa é de que comentaristas e outros profissionais da empresa defendem a paralisação dos campeonatos, enquanto canais do Grupo Globo seguem fazendo programas com parte dos participantes no estúdio edit

247 - O ex-jogador e comentarista Walter Casagrande Júnior testou positivo para a Covid-19 e a notícia reforçou críticas de dirigentes do futebol à postura da Globo em relação à suspensão de jogos em estados brasileiros por conta do agravamento da pandemia.

Segundo o blog do jornalista esportivo Ricardo Perrone, no UOL, a queixa é de que comentaristas, como o ex-atacante, e outros profissionais da empresa, defendem a paralisação dos campeonatos, enquanto canais do Grupo Globo seguem fazendo programas com parte dos participantes no estúdio.

"Os cartolas enxergam um comportamento contraditório. Entendem que a Globo e o SporTV, entre outras emissoras do país, não praticam o que seus funcionários pregam em relação ao combate à pandemia", diz Perrone.

No final de março, Casagrande fez duras críticas ao presidente da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), Rogério Caboclo, e da Federação Paulista de Futebol, Reinaldo Carneiro Bastos, respectivamente. Ambos defendem a manutenção dos campeonatos de futebol, apesar do avanço da pandemia do coronavírus e dos números assustadores de casos e mortes pela doença.

“Enquanto Jair Bolsonaro envergonha o país na parte política, o presidente da CBF envergonha o futebol brasileiro. Com ele não vamos perder de 7 a 1, vamos perder de 20 a 0. É uma vergonha o que esses caras estão fazendo. É uma falta de respeito e uma falta de solidariedade”, declarou, durante o Globo Esporte desta terça-feira (23).

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.