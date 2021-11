Catar: Bolsonaro visita estádio alvo de denúncia de trabalho escravo

Em sua última parada do tour pelo Oriente Médio, Bolsonaro visitou o estádio Lusail, no Catar, que foi alvo de denúncias de trabalho escravo edit

Por Bruna Lima e Lucas Marchesini, Metrópoles - Em sua última parada do tour pelo Oriente Médio, Jair Bolsonaro visitou o estádio Lusail, no Catar, que foi alvo de denúncias de trabalho escravo na sua construção. O jornal inglês The Guardian revelou, em 2013, que imigrantes nepaleses trabalharam em condições sub-humanas nas obras do estádio.

Bolsonaro visitou o Lusail, que será sede da final da Copa do Mundo de 2022, acompanhado dos filhos 01 e 03, Flávio e Eduardo, e de Mário Frias. No estádio, os três acompanhantes do presidente fizeram embaixadinhas com o presidente da FIFA, Gianni Infantino.

As obras do Lusail, contudo, ainda não estão finalizadas. O Catar está construindo, do zero, sete estádios de futebol para receber a Copa no próximo ano, e a maioria conta com mão de obra nepalesa.

