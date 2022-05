Cerveja na Copa do Mundo do Catar vai custar mais de R$ 60

Segundo o The Sun, um pint (equivalente a 550 ml) deverá ser vendido a 9,98 libras edit

Metrópoles - Quem estiver no Catar durante a Copa do Mundo e quiser acompanhar às partidas mais calibrado deve começar a preparar o bolso. Segundo o The Sun, o preço de um copo de cerveja deve ultrapassar os R$ 60.

A publicação britânica informa que uma pint (equivalente a 550 ml) deverá ser vendida por 9,98 libras (R$ 62,41 na cotação atual). Esse seria o maior preço cobrado pela bebida no mundo.

A bebida alcoólica só poderá ser vendida e consumida em locais autorizados pela Fifa e por autoridades locais. Apesar das restrições relacionadas à bebida alcoólica no país, um dos principais patrocinadores do Mundial é a marca de cervejas Budweiser.

