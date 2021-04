Com Covid-19, Renan Dal Zotto piora e volta a ser intubado

247 - Com Covid-19, voltou a ser intubado na noite deste domingo (25) o técnico da seleção brasileira masculina de vôlei, Renan Dal Zotto. Ele está internado no hospital Samaritano Botafogo, no Rio de Janeiro.

No início da semana, Dal Zotto havia apresentado melhora no quadro clínico após passar por uma cirurgia vascular por conta de uma trombose arterial aguda. No sábado o técnico já tinha sido extubado e começou o processo de recuperação.

Leia o boletim médico:

Rio de Janeiro (RJ), 26 de abril de 2020 - O Hospital Samaritano Botafogo informa que o Sr. Renan Dal Zotto, técnico da seleção masculina de vôlei, apresentou piora no padrão respiratório, quadro comum nos casos de Covid-19. No último domingo (25/4), foram necessários novos procedimentos de sedação e intubação. O estado de saúde do paciente inspira cuidados.

