Com Covid, ex-lateral Branco piora e respira por aparelhos em UTI

247 - O ex-lateral-esquerdo Branco, campeão do tetra da Copa do mundo de 1994 e que atualmente está no comando das categorias de base da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), foi entubado após ser internado no Rio de Janeiro com covid-19.

O ex-jogador está em leito de unidade de terapia intensiva (UTI) com quadro grave. De acordo com o boletim do hospital, Branco recebeu toda assistência intensiva de suporte respiratório-fisioterápico medicamentosa.

Segundo o comunicado, ele teve piora clínica necessitando de ventilação mecânica por aparelhos e assim vai permanecer por tempo indeterminado.

Segundo o Globo Esporte, ele foi um dos infectados pelo vírus em recente viagem da seleção brasileira sub-18. Ao menos outros cinco integrantes da delegação que viajou a Recife, para período de treinos e amistosos no centro de treinamento do Retrô FC, testaram positivo.





