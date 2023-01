Conmebol e Concacaf anunciam novo torneio entre os melhores clubes da América

Apoie o 247

ICL

247 - As confederações Sul-Americana de Futebol (Conmebol) e da América do Norte e Caribe (Concacaf) anunciaram nesta sexta-feira (27) a criação de um novo torneio de clubes.

Os dois melhores clubes de cada uma das confederações se classificariam para o torneio a partir de competições já existentes.

As entidades querem fazer a primeira edição da nova competição em 2024. As possíveis datas da realização do torneio não foram divulgadas.

O presidente da Conmebol, Alejandro Domínguez, comemorou a parceria com a confederação da América do Norte e Caribe. "A Conmebol e a Concacaf estão unidas por laços históricos e afetivos. Mas acima de tudo, estamos unidos por uma paixão pelo futebol e pelo esporte que é característica de toda a América. Estamos determinados a renovar e expandir nossas iniciativas e projetos conjuntos. Queremos que esta paixão se traduza em mais e melhores competições e que o futebol e seus valores cresçam e se fortaleçam em todo o hemisfério. Sem dúvidas, ambas as confederações acreditam sempre e trabalharemos com esta orientação”, disse.

O presidente da Concacaf, Victor Montagliani, também se pronunciou. "Esta parceria visa apoiar o crescimento contínuo do futebol masculino e feminino na Concacaf e na CONMEBOL, e será realmente de benefício mútuo para ambas as Confederações. Trabalhando junto com a CONMEBOL ofereceremos competições de elite que proporcionarão mais oportunidades para nossas federações e que sabemos que os fãs querem ver. Trabalharemos juntos para garantir que o futebol em ambas as regiões continue a prosperar".

Além disso, a Copa América de 2024 será disputada nos Estados Unidos e contará com 10 seleções da Conmebol e mais seis da Concacaf, anunciaram as duas confederações.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.