Copa América: depois dos venezuelanos, jogadores da Bolívia testam positivo para Covid-19

Tácio Lorran, Manoela Alcântara, Metrópoles - A Federação Boliviana de Futebol (FBF) informou, na noite deste sábado (12/6), que três jogadores e um membro da comissão técnica da seleção testaram positivo para o novo coronavírus.

Os atletas estão no Brasil para disputar a Copa América 2021. A seleção boliviana estreia na competição na segunda-feira (14/6), contra o Paraguai, em Goiânia (GO).

“Atualmente, as pessoas detectadas se encontram em bom estado de saúde e isoladas do grupo. Além disso, foram iniciados imediatamente todos os procedimentos estabelecidos pelo protocolo de biossegurança do corpo médico da FBF e da Conmebol para a competição”, assinalou a federação.

