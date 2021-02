Corinthians e Vasco empatam e cariocas estão praticamente rebaixados

Por Juliano Justo - Repórter da TV Brasil e da Rádio Nacional

Em partida válida pela 37ª rodada do Campeonato Brasileiro, Corinthians e Vasco não saíram do 0, na tarde deste domingo (21), na Neo Química Arena, em São Paulo. O jogo foi de baixo nível técnico e não teve grandes oportunidades de gol. Os donos da casa tiveram mais posse de bola mas, mesmo assim, levaram pouquíssimo perigo ao gol do Vasco. Com esse resultado, os dois times ficam cada vez mais distantes dos objetivos na tabela de classificação. Na 17ª posição, o Cruz-maltino depende de um milagre na última rodada contra o Goiás, em São Januário, na quinta-feira, para seguir na Série A.

Os cariocas, que somam 38 pontos, precisam vencer, torcer para que o Fortaleza perca para o Fluminense e que seja revertida uma diferença de 12 gols de saldo. O Corinthians, em 10º lugar com 50 pontos, fica sem chances de ir à Pré-Libertadores se o Santos fizer pelo menos um ponto nos dois jogos que ainda vai disputar. O Timão encerra o Brasileiro contra o Inter no Beira-Rio na quinta-feira.

Galo vence Sport no final do jogo em Recife

Também na tarde deste domingo (21), o Atlético Mineiro foi à Ilha do Retiro e venceu o Sport por 3 a 2 pela 37ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com o resultado, o Galo pulou à 3ª colocação com 65 pontos e encaminhou vaga na fase de grupos da próxima Libertadores. Os gols da tarde em Recife foram de Jair, Rafael Thyere (contra) e Marrony para o time do argentino Jorge Sampaoli, que foi expulso durante o jogo. Os donos da casa marcaram com Dalberto e Thiago Neves.

Para confirmar a vaga, os mineiros, que tem 65 pontos, precisam vencer o último jogo ou torcer por tropeços dos rivais Fluminense e São Paulo. Já o Sport, na 14ª posição, com 42 pontos, com os resultados paralelos, está garantido na elite do futebol brasileiro na próxima temporada. Na quinta-feira (25), o Leão enfrenta o Athletico na Baixada em Curitiba e o Atlético Mineiro pega o Palmeiras no Mineirão.

Confira a classificação da Série A do Campeonato Brasileiro.

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.