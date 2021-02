Cotado no São Paulo, Crespo foi descartado pelo Santos após pedir R$ 1 milhão por mês

Além do São Paulo e do Santos, a federação chilena também buscou o técnico argentino para que ele comande a seleção do país edit

247 - O técnico argentino Hernán Crespo, que está cotado para assumir o time do São Paulo, foi descartado pelo Santos após pedir cerca de R$ 1 milhão por mês para ele e a comissão, segundo o Gobo Esporte. O treinador confirmou sua saída do Defensa y Justicia na noite do último domingo.

Além do São Paulo e do Santos, a federação chilena também buscou o argentino para que ele comande a seleção do país.

Segundo o UOL, a cúpula tricolor ainda é cautelosa quanto à definição do novo técnico. O presidente Julio Casares e seus pares no futebol — o diretor Carlos Belmonte Sobrinho e o coordenador Muricy Ramalho — se reunirão entre hoje (8) e amanhã (9) para apontar o escolhido para o cargo.

