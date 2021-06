Craque da Seleção Brasileira pede mais vacinas e amparo do governo

Revista Fórum - Não é só nas ruas que os brasileiros estão pedindo por mais vacinas contra a Covid-19. Enquanto as manifestações massivas contra Jair Bolsonaro aconteciam em mais de 400 cidades no Brasil e no mundo, no âmbito do #19J, o meio-campista da seleção brasileira Everton Ribeiro, em coletiva de imprensa na Granja Comary (RJ) neste sábado (19), comentava a difícil situação pela qual o país passa.

“O momento é aquele que ninguém quer que continue. Acredito que todos os brasileiros estão esperando que isso passe o mais rápido possível, que mais e mais vacinas possam chegar”, disse o jogador.

Ribeiro ainda reforçou que ele e a equipe eram contra a realização da Copa América no Brasil neste momento. Ao todo, há 82 registros, até o momento, de jogadores, comissão técnica e outros envolvidos no torneio de futebol que testaram positivo para a Covid-19.

