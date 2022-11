Cristiano Ronaldo e Manchester United rescindem contrato

O atacante deixará o time inglês "por mútuo acordo, com efeito imediato", disse o clube edit

(Reuters) - Cristiano Ronaldo deixará o Manchester United com efeito imediato, informou o clube da Premier League nesta terça-feira (22), em um fim amargo para a segunda passagem do atacante de Portugal pelo Old Trafford, depois que ele disse que se sentiu traído pelo time.

"Cristiano Ronaldo deixará o Manchester United por mútuo acordo, com efeito imediato. O clube agradece a ele por sua imensa contribuição em duas passagens por Old Trafford, marcando 145 gols em 346 partidas, e deseja a ele e sua família o melhor para o futuro", disse o United em um comunicado.

(Reportagem de Shrivathsa Sridhar, em Bengaluru)

