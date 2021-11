Cristiano Ronaldo faz barraco em novo documentário da Juventus (vídeo)

Série All or Nothing mostra os bastidores da última temporada da Juventus, quando o português ainda defendia a Velha Senhora edit

Por Samir Mello, Metrópoles - Estreou nesta quinta-feira (25/11), no Prime Video, serviço de streaming da Amazon, o documentário All or Nothing, que acompanha os bastidores da última temporada da Juventus. E de acordo com registros que vem circulando nas redes, o programa promete.

Uma das cenas mostra o vestiário da Juventus durante o intervalo de uma partida da Champions League em que o desempenho do time italiano estava além do desejado. E Cristiano Ronaldo, ainda na Itália, fez questão de expor sua insatisfação.

Leia a íntegra no Metrópoles.

Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro. Certíssimo, por sinal pic.twitter.com/Hsz6eHXbaa — Enrique Paiva (@riquepaiva_) November 25, 2021

