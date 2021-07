Daiane dos Santos chora e desabafa: "a primeira medalha veio por uma menina negra" (vídeo)

“A primeira medalha do Brasil num Mundial de Ginástica foi negra. A primeira medalha do Brasil na Ginástica feminina foi negra. Isso é muito importante. Diziam que a gente não podia estar nesses lugares”, desabafou a ex-ginasta Daiane dos Santos ao celebrar a medalha de prata de Rebeca Andrade nos jogos olímpicos edit

247 - A ex-ginasta Daiane dos Santos, que comenta pela Rede Globo os jogos Olímpicos, fez um desabafo na manhã desta quinta-feira (29) após a ginasta Rebeca Andrade garantir a primeira medalha do Brasil na história da ginástica feminina.

“A primeira medalha do Brasil num Mundial de Ginástica foi negra, tem uma representatividade muito grande por trás disso. Uma menina que veio de uma origem muito humilde, filha da dona Rosa, mãe solo. Isso é muito importante. Diziam que a gente não podia estar nesses lugares”, desabafou Daiane dos Santos.

Recentemente, Daiane revelou que foi alvo de racismo na Seleção. "Comigo, houve situações na seleção, nos clubes, de pessoas que não queriam ficar perto, que não queriam usar o mesmo banheiro! Aquele tipo de coisa que nos faz pensar: opa, voltamos à segregação. Banheiros para brancos e banheiros para pessoas de cor. Teve muito isso dentro da seleção. E além da questão da raça, tem a questão de vir do sul, de não ser do centro do país, de ter origem humilde. Ou seja: ela é tudo o que a gente não queria aqui", disse.

“A primeira medalha do Brasil num Mundial de Ginástica foi negra. A primeira medalha do Brasil na Ginástica feminina foi negra. Isso é muito importante. Diziam que a gente não podia estar nesses lugares”.



