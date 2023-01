Daniel Alves caiu em contradição sobre salário em depoimento

Ao ser perguntado pelo juiz quanto recebia de salário no Pumas, o jogador falou em R$ 166 mil. O Judiciário disse que o valor é abaixo do que está no contrato com o clube mexicano edit

247 - O brasileiro Daniel Alves está preso na Espanha há uma semana, acusado de agressão sexual contra uma mulher, que denunciou o atleta. As supostas agressões aconteceram em dezembro do ano passado, em uma boate na cidade de Barcelona. As informações foram publicadas nesta sexta-feira (27) pelo jornal O Globo.

O jogador, além de estar preso, teve contradições em depoimento. Uma delas foi divulgada nesta sexta pelo jornal espanhol Sport. Segundo a publicação, ao ser perguntado pelo juiz quanto recebia de salário no Pumas, clube do México, o lateral afirmou que ganhava 30 mil euros por mês (cerca de R$ 166 mil). O contrato com o clube acabou após a repercussão das denúncias.

O juiz que fazia perguntas ao jogador disse ter o contrato do lateral com o time do México. O magistrado questionou se o valor não seria 300 mil euros (cerca de R$ 1,6 milhão) mensais. "Quer dizer 300 mil euros. Estou com o contrato aqui", disse o juiz. O atleta se corrigiu.

Denúncias

A vítima contou que estava dançando na festa em uma boate junto com amigos. De acordo com ela, Daniel Alves teria ficado atrás da vítima, falando em português, agarrou a mão dela com força e levou até seu pênis, o que teria se repetido duas vezes diante da resistência da mulher.

O jogador teria levado a mulher até o banheiro e a impedido de sair. Ele teria sentado no vaso sanitário, puxando o vestido da mulher para cima, e a obrigado a sentar sobre ele.

Ainda segunda a vítima, Daniel Alves teria tentado forçá-la a praticar sexo oral. Após resistência, o jogador teria batido na vítima e a colocado no chão para forçar uma relação sexual. Depois ele disse para ela esperar para sair depois que ele.

O jogador teria voltado para a festa em seguida, e tinha deixado a boate quando a vítima relatou o caso para os seguranças.

