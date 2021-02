Djokovic despacha Medvedev e vence pela nona vez o Aberto da Austrália

247 – O tenista sérvio Novak Djokovic, número um do mundo, confirmou seu favoritismo e venceu pela nona vez o Aberto da Austrália, ao despachar o tenista russo Daniil Medvedev, por três sets a zero (7-5, 6-2, 6-2). Com o triunfo Djokovic chegou ao seu 18o. título de Grand Slam, série que reúne os quatro principais torneios do ano, na Austrália, na França, na Inglaterra e nos Estados Unidos.

Com isso, ele se aproximou do suíço Roger Federer e do espanhol Rafael Nadal. Ambos possuem 20 títulos de Grand Slam. Curiosamente, os três maiores vencedores de todos os tempos ainda estão em atividade e disputam torneio a torneio o posto de maior vencedor da história nas quadras. Federer é o mais velho, com 39 anos, enquanto Nadal tem 34 e Djokovic 33.

