Djokovic passará por julgamento de 11 horas sobre sua permanência ou não na Austrália

MELBOURNE, 16 Jan (Reuters) - O tenista Novak Djokovic enfrenta uma audiência de 11 horas neste domingo que decidirá se ele pode defender seu título do Aberto da Austrália ou deve deixar o país - o clímax de dias de drama sobre os requisitos de entrada do COVID-19 e seu estado não vacinado.

A preparação para o torneio, que começa na segunda-feira e que Djokovic venceu nove vezes anteriormente, foi praticamente eclipsada pela controvérsia sobre o visto de Djokovic, seu tratamento pelos funcionários da imigração e o tratamento do caso pelo governo.

O juiz David O'Callaghan marcou uma audiência no Tribunal Federal para as 9h30 de domingo (2230 GMT de sábado). Três juízes ouvirão o recurso e sua decisão será final, disse o tribunal.

Djokovic, que é o melhor jogador do ranking masculino e está perseguindo o recorde de 21ª vitória em Grand Slam, passou a noite de sábado no Park Hotel de Melbourne, de acordo com uma testemunha da Reuters, retornando ao mesmo hotel de detenção de imigrantes onde ficou detido por quatro noites na semana passada.

