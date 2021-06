Duvivier: "seleção teve chance de lavar a camisa suja de sangue, suor e vergonha"

247 - O ator e escritor Gregório Duvivier escreve em sua coluna no jornal Folha de S.Paulo publicada nesta quinta-feira (10) sobre a decisão da Seleção Brasileira em participar da Copa América no Brasil.

“Nesta semana, a Seleção Brasileira teve a chance de lavar essa camisa suja de sangue, suor e vergonha. Se tivessem escolhido não jogar em homenagem aos 500 mil mortos, e dos tantos que estão por vir, teriam lavado a camisa do gol contra, do pisão na coxa, do sete a um, das passeatas pedindo intervenção militar, da podridão do Marin, da bandidagem do Del Nero, da imundície de Caboclo, dos milhões sonegados pelo seu maior craque”, diz Duvivier.

“Preferem continuar sonegando. Talvez argumentem: é só futebol. Não é só futebol. Nunca foi”, acrescenta.

