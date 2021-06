Efeito Copa América: jogadores da Venezuela chegam ao Brasil e testam positivo para Covid-19

Carlos Estênio Brasilino, Thayná Schuquel, Celimar de Meneses, Samir Mello, Metrópoles - Prontos para entrarem em campo no Estádio Nacional de Brasília Mané Garrincha, com o objetivo de começar a disputa da Copa América, cinco jogadores da seleção venezuelana de futebol testaram positivo para a Covid-19 nesta sexta-feira (11/6). Segundo fontes da Secretaria de Saúde do Distrito Federal (SES-DF), haverá uma nova rodada de exames, neste sábado (12/6), para confirmar a infecção.

Além dos jogadores, cinco integrantes da delegação do país vizinho também teriam testado positivo para a doença e estariam isolados em seus quartos no Hotel Brasília Palace.

O exame que deu positivo para os membros da federação venezuelana foi feito pelo laboratório Sabin. Os laudos foram repassados ao Centro de Informações Estratégicas de Vigilância em Saúde (Cievs) da SES-DF, que, por sua vez, os notificou ao Cievs do Ministério da Saúde. Agora, será necessária uma nova coleta, com o intuito de verificar se não houve falso positivo.

