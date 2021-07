Eliminação de Portela no judô deixa medalhistas brasileiros indignados

No combate da categoria até 70kg, a judoca gaúcha Maria Portela encaixou um golpe, mas o árbitro de vídeo não confirmou o que seria um wazari (marcação de pontos) edit

247 - Atletas e ex-atletas ficaram indignados com a arbitragem, após a derrota da judoca gaúcha Maria Portela contra a russa Madina Taimazova, um duelo que foi o mais longo até o momento nas Olimpíadas de Tóquio. No combate válido pelas oitavas de final da categoria até 70kg, Portela encaixou um golpe aos três minutos do golden score, mas o árbitro de vídeo não confirmou o que seria um wazari (marcação de pontos).

"Nunca gostei de falar da arbitragem, mas meu Deus o que foi essa luta? Wazari não marcado e uma punição muito injusta!", escreveu o ex-judoca João Derly no Twitter.

O judoca Alex Pombo também demonstrou revolta. "Esse árbitro já acabou com o meu sonho nos jogos Pan-Americanos de Toronto trocando o shido faltando segundos pra acabar a luta agora nos jogos olímpico fazer uma coisa dessa acabar com o sonho de um atleta", disse no Twitter.

O judoca Luciano Correa desejou força para Maria Portela. "Uma vida dedicada ao sonho olímpico, e o árbitro após 10 minutos de Golden score definir a luta dessa forma. Deixa os atletas decidirem. Sem contar o Wazari que foi nítido antes", afirmou ele, campeão mundial em 2007 e bicampeão pan-americano (2011 e 2015).

Também na rede social, o judoca Tiago Camilo destacou que a brasileira "foi claramente prejudicada nessa luta". "Tanto no golpe não pontuado quanto na decisão do golden score. Lutou como uma guerreira @MahPortela", afirmou.

A Maria Portela (@MahPortela) foi claramente prejudicada nessa luta. Tanto no golpe não pontuado quanto na decisão do golden score.



