Em 2009, a então criança Rebeca Andrade vibrou com visita de Daiane dos Santos em ginásio de Guarulhos (vídeo)

247 - Um vídeo de 2009 mostrando a visita das então ginastas Daiane dos Santos e Laís Souza em um ginásio de Guarulhos, local em que a medalhista de prata Rebeca Andrade treinava, comoveu os internautas.

No vídeo, as ginastas exaltam o treinamento das crianças e a estrutura do local.

Sem timidez com as câmeras, a então criança Rebeca, que hoje é uma jovem de 22 anos, comentou a respeito da visita. “Às vezes eu não conseguia fazer alguma coisa e elas estavam me ensinando”, disse Rebeca ao enaltecer as atletas.

Emocionada, Daiane dos Santos, que comenta pela Rede Globo os jogos Olímpicos, fez um desabafo na manhã desta quinta-feira (29) após Andrade garantir a medalha.

“A primeira medalha do Brasil num Mundial de Ginástica foi negra, tem uma representatividade muito grande por trás disso. Uma menina que veio de uma origem muito humilde, filha da dona Rosa, mãe solo. Isso é muito importante. Diziam que a gente não podia estar nesses lugares”, desabafou Daiane dos Santos.

o ano era 2009 e mal sabia Rebeca o que viria pela frente, eu só sei chorar 😭 pic.twitter.com/A6Cf8gjsTB — Lyla (olimpiader até 08/08) (@lyladantas) July 29, 2021

