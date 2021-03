Ex-jogador Branco apresenta melhora e médicos retiram intubação

247 - O ex-jogador Branco, tetracampeão mundial em 1994 e coordenador das categorias de base da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), não está mais intubado. Os médicos retiraram os instrumentos na terça-feira à noite após melhora significativa da respiração.

O ex-jogador estava internado com um quadro grave da Covid-19 desde o último dia 17 no hospital Copa Star, no bairro de Copacabana, zona sul no Rio de Janeiro. Dois dias depois, ele passou a precisar de ventiladores mecânicos.

Desde sábado, Branco, que tem 56 anos, vem reagindo bem aos medicamentos. Ele segue sobre os cuidados da UTI.

As informações foram reportadas no Estadão.

