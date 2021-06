Fabricante da Johnnie Walker e Smirnoff, Diageo retira marcas da Copa América

Nota emitida pela empresa justifica a decisão “diante da atual situação sanitária brasileira e em respeito ao momento da pandemia do Covid-19” edit

247 - A empresa de bebidas Diageo, que fabrica a Johnnie Walker e a Smirnoff, não vai divulgar a marca na Copa América, da mesma forma que ocorreu com a Mastercard e a Ambev. Nota emitida pela empresa justifica a decisão “diante da atual situação sanitária brasileira e em respeito ao momento da pandemia do Covid-19”.

“Os termos do patrocínio foram acertados quando o evento estava previsto para ser realizado na Colômbia e Argentina”, continua o comunicado, ressaltando que reitera compromissos com a sociedade “observando os protocolos de segurança e ações institucionais que contribuam para a mitigação da pandemia”.

Nesta quinta-feira, 10, o Supremo Tribunal Federal (STF) formou maioria pela realização da Copa América no Brasil, apesar da pandemia de Covid-19. Com a decisão, o início da competição fica mantido para domingo (13), com quatro cidades-sede confirmadas: Brasília, Rio de Janeiro, Cuiabá e Goiânia.

