Família de jogador do Corinthians é impedida de entrar em restaurante vestida com a camisa do time

247 - A família do atacante do Corinthians, Jô, foi impedida de entrar em um restaurante de São Paulo no último domingo (1). A mulher e os filhos do atacante vestiam a camisa do time que ele defende, e esse teria sido o motivo de serem barrados.

Claudia Silva e seus dois filhos iam almoçar no antes de seguirem para o jogo entre Corinthians e Fortaleza, na Neo Química Arena, pela quarta rodada do Brasileirão. Ao chegar no estabelecimento ela, as crianças e alguns amigos do jogador foram impedidos de entrar no restaurante Tatu Bola, no Tatuapé, em São Paulo.

Nas redes sociais o jogador lamentou o ocorrido e desabafou: “ Um médico usa seu jaleco com orgulho, um defensor civil usa seu uniforme com orgulho, mas quando falamos de futebol, um familiar não pode usar o uniforme do trabalho do pai? O que está acontecendo com o mundo? Não é o que fala, é como fala. Não é o que faz, é como faz!”, destacou.

Jô disse ainda que vai procurar a Justiça para processar o restaurante e para que outras famílias não tenham que passar pelo que passou.

“Façam comigo, mas não façam com a minha família, por isso não passará impune. Para que esse fato seja exemplo para os estabelecimentos de como não agir com seus clientes, e para que outras famílias não sintam e passem pelo que minha família passou hoje. Sejam humanos, só assim teremos um mundo melhor e um futebol com menos ódio", finalizou.

