Federação dos EUA fecha acordo para que seleções masculinas e femininas tenham remuneração igual

247 - Os atletas que defendem as seleções masculina e feminina de futebol dos Estados Unidos receberão pagamentos e prêmios iguais, inclusive em Copas do Mundo. Eles assinaram um acordo com a US Soccer (Federação de Futebol dos Estados Unidos). A partir da Copa do Mundo masculina de 2022 e da Copa do Mundo feminina de 2023, o dinheiro será dividido igualmente entre os membros das duas seleções. A informação foi publicada nesta quarta-feira (18) pelo The New York Times.

"Nenhum outro país fez isso", disse Cindy Parlow Cone, a presidente da US Soccer, sobre o acordo para equiparar os pagamentos recebidos pelas Copas do Mundo. "Acho que todos deveriam se orgulhar muito do que realizamos com esse acordo. É realmente, verdadeiramente, histórico", complementou.

"Sinto muito orgulho porque haverá meninas que vão poder crescer e ver o que realizamos, e ver seu valor reconhecido, em lugar de terem de batalhar por isso", disse Midge Purce, que integra o comitê de negociação coletiva da associação das jogadoras de futebol.

