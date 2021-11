Flamengo e Palmeiras disputam final da Libertadores neste sábado

O jogo, um clássico do futebol brasileiro, será realizado no estádio Centenário, em Montevidéu, Uruguai edit

247 - O Flamengo e o Palmeiras disputam, neste sábado (27), às 17h (horário de Brasília), o título de campeão da Copa Libertadores de 2021. O jogo, um clássico do futebol brasileiro, será realizado no estádio Centenário, em Montevidéu, Uruguai.

O Palmeiras, atual campeão, disputa a sua sexta final visando o tricampeonato da competição. na temporada passada, o Verdão conquistou a chamada” tríplice coroa” ao vencer o torneio continental, Copa do Brasil e Paulistão. Neste ano, o time tenta conquistar na Copa Libertadores o seu primeiro título de 2021.

O Flamengo disputa a sua segunda final em três anos e deve contar com o elenco completo devido à recuperação de seus atletas. Além de Arrascaeta, o técnico Renato Gaúcho contará com Bruno Henrique, que deverá compor a dupla de ataque com Gabigol.

O vencedor do confronto deste sábado terá vaga assegurada no Mundial de Clubes da Fifa, em fevereiro do próximo ano.

