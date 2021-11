Flamenguistas cantam "vou festejar" durante partida, que ganhou fama na voz de Beth Carvalho, e enfurece torcida botafoguense

Cantora, que faleceu em 2019, era botafoguense e considerada madrinha do time que usa a canção como um hino pararelo edit

247 - A torcida do Botafogo está enfurecida nas redes sociais, após os flamenguistas cantarem durante partida contra o Corinthians, realizada nesta quarta-feira (17), a canção "vou festejar" que ganhou fama com a sambista Beth Carvalho, considerada um "hino" do Botafogo.

A música, de Jorge Aragão, Dida e Neoci Dias, ganhou projeção ao ser gravada por Beth Carvalho em 1978.

A cantora, que faleceu em 2019, era botafoguense e considerada madrinha do time, querida pela torcida.

O Flamengo ganhou do time paulista no Maracanã, com gol nos acréscimos.

Veja:

A música da Beth Carvalho é lindíssima, a torcida do Galo também canta, além do Botafogo, mas é extremamente estranho ver uma música "associado" ao Botafogo sendo cantada pela torcida do Flamengo. November 18, 2021

Credo, tem torcida cantando Beth Carvalho e não é a do Botafogo — Calavinho do Botafogo ★彡 (@CavalinhoBFR) November 18, 2021

beth carvalho se revirando no túmulo nesse momento — tayná (@taydepoIo) November 18, 2021

Devo concordar que é desrespeitoso a torcida flamenguista cantar Beth Carvalho, que era botafoguense. Seria tipo cantar Cartola ou Gilberto Gil (tricolores doentes). Ela chegou a gravar várias músicas para o Botafogo inclusive. Não esperava muito do Flamengo mas isso é sujeira pic.twitter.com/hThgajHZLj November 18, 2021

